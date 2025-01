Comunità in lutto per Aresti «Politico e uomo esemplare» 

Silvio Aresti è morto all’età di 79 anni e in poche ore la notizia si è diffusa a Sanluri, la sua città, dove era conosciuto per la sua instancabile attività politica, leader del Partito socialista, ma presente a tutti gli incontri organizzati nel territorio dai gruppi politici di qualsiasi corrente. Negli anni Ottanta è stato il primo presidente della Usl del Medio Campidano, e poi è stato componente del consiglio di amministrazione del Consorzio industriale di Villacidro. In molti ricordano il suo impegno appassionato in politica e nella vita civile. A nome della comunità, il sindaco, Alberto Urpi, ha voluto esprimere il suo cordoglio: «Cittadino esemplare, amico di tutti». ( s. r. )

