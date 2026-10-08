Comunità in festa per Tzia Vitalia e i suoi 102 anni 

A Escalaplano il traguardo dei 102 anni di Vitalia Congiu è diventato un’occasione per riannodare i fili di una vita lunga più di un secolo. Nata il 5 ottobre 1924 nel rione di S’Eca e su Monti, è cresciuta in una famiglia numerosa, la maggiore di sei figli. I genitori, Maria Contu e Martino, lavoravano nei campi; il padre faceva anche trasporti con il carro trainato dai buoi. Dopo le elementari lasciò la scuola per aiutare in casa e prendersi cura dei fratelli. Nel 1946 sposò Fiorenzo Mulas, anche lui escalaplanese, e dalla loro unione nacquero sei figli. Qualche anno dopo la famiglia lasciò il paese per trasferirsi a Monserrato e poi a Pirri, dove Vitalia vive ancora oggi. Il legame con Escalaplano è rimasto, però, forte, custodito attraverso abitudini e ricette tradizionali: tra queste i cullixionis, preparati e chiusi a mano con la tipica spighitta. Alla famiglia ha trasmesso anche la passione per il cucito, il ricamo, la maglia e l’uncinetto, insieme al rispetto, all’autonomia e all’aiuto reciproco. Religiosa e molto legata ai suoi cari, ha attraversato guerre e cambiamenti sociali senza perdere il rapporto con le proprie radici. Per questo per Escalaplano il suo compleanno è molto più di una ricorrenza familiare: è il riconoscimento di una memoria viva, capace di tenere insieme generazioni diverse e di raccontare, attraverso una storia personale, un pezzo importante della comunità.

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