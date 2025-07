Comunità in festa per Santa Marta 

Sono iniziati nella giornata di ieri e proseguiranno fino a mercoledì 30, a Gadoni, i festeggiamenti in onore di Santa Marta promossi dal Comitato in collaborazione col Comune.

Nelle scorse ore, la serata musicale con il gruppo “Tres Passos” e, fino a tarda notte, il dj set con Alessandro Nocco e Francesco Cossu, che ha richiamato al paese decine di giovani anche dai paesi vicini.

Dalle 22,30 di oggi, nuovi eventi musicali con il format “Party 2000” i Paps Skar e dj Nocco. Domani, alle 22, spazio al “Ciao Darwin gadonese”, per poi immergersi nei riti religiosi di martedì con la processione in onore della Santa, alle 10, e la serata folk delle 22.

I festeggiamenti si chiudono mercoledì, con inizio alle 18, con una nuova processione lungo le vie locali e il rinfresco nel sagrato della Chiesa. Seguiranno le estrazioni dei biglietti della lotteria.

Soddisfatti i giovani del comitato promotore, impegnati in queste ore per la buona riuscita degli eventi: «Desideriamo ringraziare tutti i compaesani che ci hanno sostenuto insieme al Comune e alla parrocchia». Per poi aggiungere: «Si tratta di una festa a cui tutti i gadonesi sono profondamente legati: vedere che a decine ci abbiano raggiunto anche dal territorio ci riempie di orgoglio». (g. i. o.)

