Comunità in festa per i 101 anni di Maria Antonietta Massa 

Grande festa a Sant’Antioco per i 101 anni di Maria Antonietta Massa, storica nonnina della comunità lagunare e figura molto amata in paese. Venerdì pomeriggio la signora ha spento le candeline circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia, riunita per renderle omaggio con una grande torta, pasticcini e tanti ricordi condivisi.

Lucida, sorridente e con una memoria ancora vivissima, Maria Antonietta ha voluto raccontare alcuni episodi indelebili della sua vita. Tra questi, il bombardamento che colpì Sant’Antioco quando lei era ancora ragazza: un momento drammatico che segnò profondamente la comunità e che costò la vita a diverse persone. La nonna ha poi ripercorso gli anni dedicati alla famiglia, cresciuta con amore, impegno e sacrificio insieme al marito Pietro, che era un panettiere conosciuto e stimato. Una vita semplice, fatta di lavoro, valori solidi e grande attaccamento alla propria terra. A rendere ulteriormente speciale la giornata, il cartello affisso all’ingresso del palazzo dove risiede: «Auguri mamma per i tuoi 101 anni», un messaggio che ha commosso non solo lei, ma anche tutti coloro che si sono fermati a leggere e a condividere questo straordinario momento di festa.

