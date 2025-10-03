VaiOnline
Busachi.
04 ottobre 2025 alle 00:35

Comunità “Imparis” a rischio, il futuro si discuterà in Regione  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’incredibile vicenda della Comunità riabilitativa psichiatrica “Imparis”, che rischia di chiudere a fine anno perché da 14 anni operava senza l’accreditamento, entra in Consiglio regionale. Un “disguido” saltato fuori mentre a Busachi si lavorava alla predisposizione della nuova gara d’appalto.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera, insieme a tutto il gruppo ha depositato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta, al presidente della Giunta regionale e all’assessore alla Sanità, «denunciando la gravissima e sempre più precaria situazione dell’assistenza sanitaria in generale, e in particolare quella territoriale e dei servizi di salute mentale nella provincia di Oristano».

Nell’interrogazione si mette in luce come la vicenda di Busachi «si innesta in un territorio già compromesso in cui da tempo si registrano gravi carenze di medici di base e pediatri, con enormi disagi per le comunità più marginali e periferiche. Ora, la prospettiva di perdere un presidio dedicato alla cura del disagio mentale rappresenta un colpo durissimo per i cittadini e le famiglie che già vivono condizioni di forte fragilità». Il gruppo di FdI chiede «se i rischi segnalati dal sindaco di Busachi siano fondati e quali misure urgenti la Regione intenda adottare per scongiurare la chiusura della struttura e garantire continuità assistenziale nel Barigadu». Contestualmente si chiede la convocazione di un tavolo di crisi con tutte le istituzioni interessate e gli amministratori locali coinvolti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero.

L’Italia va in piazza per Gaza

Hamas accetta il piano di pace di Trump: «Pronti a rilasciare gli ostaggi» 
Lo sciopero

«Stop al genocidio» Due milioni in piazza

«Siamo tutti “Global Sumud Flotilla”» Un unico grido di solidarietà in cento città 
la crisi

Hamas dice sì al piano di Trump: «Pronti a liberare tutti gli ostaggi»

Svolta in serata. Il presidente Usa: ora Israele fermi le bombe 
Regione

La Finanziaria 2026 muove i primi passi

L’assessore Meloni: «L’obiettivo è approvare la manovra entro l’anno» 
Alessandra Carta
Cronaca

Al setaccio l’auto di Ragnedda Oggi l’addio a Cinzia

Delitto di Palau, i Ris al lavoro: si cercano i complici del carnefice 
Andrea Busia
L’intervista

Il cacciatore di virus:  «Nella pandemia la paura è stata la mia compagna»

Ferdinando Coghe, 69 anni, va in pensione: «Viaggerò con mia moglie, e ho un progetto» 
Piera Serusi
Energia

Pichetto Fratin corre sulle aree idonee in attesa della Consulta

Nuove regole e vincoli sulle distanze tra gli impianti e i monumenti tutelati 
Lorenzo Piras