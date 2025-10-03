Comunità “Imparis” a rischio, il futuro si discuterà in Regione  

L’incredibile vicenda della Comunità riabilitativa psichiatrica “Imparis”, che rischia di chiudere a fine anno perché da 14 anni operava senza l’accreditamento, entra in Consiglio regionale. Un “disguido” saltato fuori mentre a Busachi si lavorava alla predisposizione della nuova gara d’appalto.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera, insieme a tutto il gruppo ha depositato un’interrogazione urgente con richiesta di risposta scritta, al presidente della Giunta regionale e all’assessore alla Sanità, «denunciando la gravissima e sempre più precaria situazione dell’assistenza sanitaria in generale, e in particolare quella territoriale e dei servizi di salute mentale nella provincia di Oristano».

Nell’interrogazione si mette in luce come la vicenda di Busachi «si innesta in un territorio già compromesso in cui da tempo si registrano gravi carenze di medici di base e pediatri, con enormi disagi per le comunità più marginali e periferiche. Ora, la prospettiva di perdere un presidio dedicato alla cura del disagio mentale rappresenta un colpo durissimo per i cittadini e le famiglie che già vivono condizioni di forte fragilità». Il gruppo di FdI chiede «se i rischi segnalati dal sindaco di Busachi siano fondati e quali misure urgenti la Regione intenda adottare per scongiurare la chiusura della struttura e garantire continuità assistenziale nel Barigadu». Contestualmente si chiede la convocazione di un tavolo di crisi con tutte le istituzioni interessate e gli amministratori locali coinvolti.

