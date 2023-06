«Comunità energetiche sì, eolico no» 

Nella morsa dei signori del vento ci entra anche Collinas. Alcuni emissari sono giunti dal Sindaco Francesco Sanna per illustrare nuovi aerogeneratori che si affiancheranno agli altri nei vicini Comuni in Marmilla. «Otto pale eoliche alte oltre 200 metri che trasformeranno il nostro territorio. Vogliamo questo?», chiede Sanna ai concittadini. La resistenza, anche a Collinas, può iniziare. Ieri, nell’assemblea pubblica convocata dal primo cittadino, a cui erano presenti Mauro Gargiulo, presidente di Italia Nostra, e Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna, si è discusso di quella identificata come soluzione per arrivare all’indipendenza dal carbone. Non di certo le torri eoliche imposte dall’alto quindi, con il sindaco che chiede alla sua gente di resistere alle tentazioni di cedere i propri terreni e lottare per preservare le ricchezze archeologiche, paesaggistiche e culturali uniche presenti a Collinas da secoli. Pugno duro anche di Gargiulo: «Non abbiamo bisogno di pale eoliche perché abbiamo i mezzi per produrre da noi l’energia verde».

La soluzione potrebbe essere una comunità energetica. Con un parallelismo storico Sanna spiega l’importanza delle comunità energetiche: «Negli anni ‘20, i nostri avi scavarono dei pozzi per risolvere la scarsità di acqua e successivamente la rete idrica regionale raggiunse la nostra zona. Oggi ci ricordiamo dell’importanza di questi pozzi quando ci arriva la bolletta. L’energia elettrica è come l’acqua potabile, non va sprecata e abbiamo la possibilità di scavare “i nostri pozzi” con le comunità per soddisfare da noi le nostre esigenze, come fecero i nostri avi. Non devono essere le multinazionali a costruire i pozzi a casa nostra». (g. g. s.)

