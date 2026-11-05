SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Comune.
06 novembre 2026 alle 00:23

Comunità energetiche, oggi un incontro per cittadini e imprese  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Capire come funziona una Comunità energetica rinnovabile, quali vantaggi può offrire e come aderire: il Comune organizza un incontro per fornire a cittadini e imprese strumenti concreti, risposte e assistenza.

L’appuntamento è oggi, dalle 9.30 alle 13.30, all’Hospitalis Sancti Antoni. L’iniziativa “Comunità energetiche rinnovabili Cer: Cos’è, come si aderisce, quanto si risparmia”, si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale dopo la redazione e l’approvazione dello studio di fattibilità e la condivisione del progetto con la Provincia e il Cipor. Una nuova fase che punta a favorire il coinvolgimento diretto del territorio e a facilitare l’ingresso dei potenziali aderenti. Durante la mattinata è prevista la spiegazione delle caratteristiche delle comunità energetiche, le opportunità della partecipazione e i possibili benefici economici. L’incontro è diviso in due sessioni: dalle 9.30 alle 11.30 spazio ai cittadini, mentre dalle 11.30 alle 13.30 l’appuntamento è per le imprese.

«Vogliamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile che coinvolga direttamente cittadini, imprese e istituzioni, rendendoli protagonisti della transizione energetica», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna. «Dopo il lavoro di studio e di progettazione, vogliamo passare a una fase più concreta, mettendo cittadini e imprese nelle condizioni di conoscere le opportunità della Cer e di partecipare consapevolmente», conclude l’assessore all’Energia Paolo Angioi. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia