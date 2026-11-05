Comunità energetiche, oggi un incontro per cittadini e imprese  

Capire come funziona una Comunità energetica rinnovabile, quali vantaggi può offrire e come aderire: il Comune organizza un incontro per fornire a cittadini e imprese strumenti concreti, risposte e assistenza.

L’appuntamento è oggi, dalle 9.30 alle 13.30, all’Hospitalis Sancti Antoni. L’iniziativa “Comunità energetiche rinnovabili Cer: Cos’è, come si aderisce, quanto si risparmia”, si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione comunale dopo la redazione e l’approvazione dello studio di fattibilità e la condivisione del progetto con la Provincia e il Cipor. Una nuova fase che punta a favorire il coinvolgimento diretto del territorio e a facilitare l’ingresso dei potenziali aderenti. Durante la mattinata è prevista la spiegazione delle caratteristiche delle comunità energetiche, le opportunità della partecipazione e i possibili benefici economici. L’incontro è diviso in due sessioni: dalle 9.30 alle 11.30 spazio ai cittadini, mentre dalle 11.30 alle 13.30 l’appuntamento è per le imprese.

«Vogliamo promuovere un modello di sviluppo sostenibile che coinvolga direttamente cittadini, imprese e istituzioni, rendendoli protagonisti della transizione energetica», sottolinea il sindaco, Massimiliano Sanna. «Dopo il lavoro di studio e di progettazione, vogliamo passare a una fase più concreta, mettendo cittadini e imprese nelle condizioni di conoscere le opportunità della Cer e di partecipare consapevolmente», conclude l’assessore all’Energia Paolo Angioi. ( m. g. )

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