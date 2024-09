Comunità energetiche, no alla discussione 

Una via di mezzo tra il Ddl sulle Aree idonee e la legge di Pratobello: è la norma presentata dal gruppo di Sardegna al centro 20Venti sulle comunità energetiche nelle scorse settimane e che ora la minoranza di centrodestra in Consiglio regionale vorrebbe far approdare direttamente in Aula. Il tentativo è stato avanzato durante la conferenza dei capigruppo. «Abbiamo chiesto che nella seduta statutaria prevista per il primo ottobre fosse inserito all'ordine del giorno l'esame della proposta di legge a prima firma di Antonello Peru: portare subito le comunità energetiche per dare una risposta alla speculazione», ha spiegato il capogruppo di FdI Paolo Truzzu, «ma la nostra richiesta è stata respinta. Ci dispiace aver trovato una maggioranza sorda. Pensavamo che invece potesse essere utile fare una politica energetica a favore delle famiglie, delle piccole e medie imprese sarde». Per Antonello Peru, ma anche per il riformatore Umberto Ticca, «la maggioranza ha perso un'occasione ghiotta»: «Volevamo fare un assist al Campo largo ma hanno rispedito al mittente. Questa proposta di legge consente di dare contributi ai Comuni, di incentivare le famiglie attraverso l'autoproduzione, quindi rendere i sardi indipendenti dal punto di vista energetico». La minoranza ha anche annunciato che chiederà l'applicazione della procedura d'urgenza, secondo l'articolo 102 del regolamento, anche per la Pratobello 24: «È un atto dovuto», precisa Piero Maieli (FI). «Non possiamo ignorare il volere di 120mila sardi che hanno firmato e da parte nostra non ci sarà alcun stravolgimento in Aula».

