Comunità energetiche,  incontro tra esperti  

“Il ruolo delle comunità energetiche nella transizione ecologica”: questo il tema al centro del congegno in programma lunedì dalle 16,30 nella facoltà di Ingegneria. Nell’aula 1 del padiglione N, con ingresso da via Is Maglias, ci saranno diversi interventi da parte dei tecnici del settore, delle aziende e dei sindaci di alcuni Comuni.

L’introduzione sarà a cura di Giuseppe Desogus, docente Dicaar e componente del comitato scientifico di Legambiente Sardegna che organizza l’evento in collaborazione con lo Sportello Energia Sardegna. Interverranno Emilio Ghiani (docente Diee), Alessandro Guarracino (assessore comunale all’Innovazione tecnologica) e Ivan Blecic (docente Dicaar). Vincenzo Tiana, responsabile Energia di Legambiente, coordinerà la tavola rotonda: previsti gli interventi di alcuni sindaci ed esperti del settore che porteranno i loro contributi al dibattito.

L’iniziativa prevede poi sopralluoghi in impianti eolici, fotovoltaici e comunità energetiche, ai quali ci si potrà iscrivere nel corso dei seminari. Le comunità energetiche rinnovabili si propongono, spiegano gli organizzatori, «come il nuovo paradigma della generazione distribuita. Offrono la possibilità di ottimizzare la produzione di energia pulita da impianti di piccole dimensioni, consentendo a più utenti di usufruirne senza che vada sprecata». Per renderle operative si stanno definendo «le ultime regole legislative e si stanno sperimentando processi di creazione e gestione delle comunità, oltre agli strumenti tecnologici per il loro funzionamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA