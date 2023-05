Comunità energetiche,  confronto con gli agricoltori 

Lunedì prossimo, a Villaurbana è in programma un incontro dal titolo “Energie rinnovabili in campo agricolo – sistemi agrivoltaici e comunità energetiche rinnovabili rurali”. L’evento è organizzato da Laore in collaborazione con il Comune. L’appuntamento è nei locali del Centro socio-culturale “Agostino Garau”, in via Montegranatico 5, sono invitati a partecipare i titolari di imprese agricole e agroindustriali, e tutti i cittadini. Introdurrà i lavori il sindaco Paolo Pireddu, poi Antonio Maccioni, direttore del Servizio sviluppo rurale di Laore. Poi spazio al relatore, Sandro Murgia, che parlerà di “Unità organizzativa tematica territoriale-multifunzionalità e sviluppo rurale ATO 5”. ( g.pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA