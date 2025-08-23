VaiOnline
Monserrato.
24 agosto 2025 alle 00:20

Comunità energetiche, c’è il via libera al piano 

Anche Monserrato punta sulle comunità energetiche. Con una determinazione firmata dal responsabile del settore Ambiente, Cristiano Piccardi, il Comune compie un primo passo verso la sostenibilità. È stato approvato lo studio di fattibilità per la nascita delle Comunità energetiche rinnovabili, aggregazioni tra cittadini, enti pubblici e imprese che producono e condividono energia da fonti rinnovabili, per ridurre consumi e costi.

Il progetto, affidato alla società Macs Srl e presentato nei giorni scorsi, prevede 14 ipotesi di impianti fotovoltaici da installare sul territorio comunale. Tra i luoghi ci sono i plessi scolastici di via Capo d’Orso, via Argentina, via Monte Arquerì, via Monte Linas, via San Gavino, via Decio Mure e via Capo Coda Cavallo, il cimitero, gli impianti sportivi del Comparto 8 e la Monserratoteca. La Regione mette a disposizione un contributo fino a 15 mila euro. (d. l.)

