Comunità energetica, via libera dall’Europa 

Sugli incentivi alla diffusione delle comunità energetiche rinnovabili la Commissione europea ha dato il via libera al decreto del ministero dell’Ambiente che sostiene la produzione e l’autoconsumo di energia.

La decisione europea apre le porte alla prosecuzione del progetto della comunità energetica rinnovabile di Carloforte, che ha già raccolto 500 adesioni. «Il Comune di Carloforte - si legge in una nota del sindaco Stefano Rombi e dell’assessore alle Politiche energetiche Gianluigi Penco - ha avviato l’iter per la costituzione di una comunità energetica, facente capo alla cabina primaria di distribuzione dell’energia elettrica che serve l’intero territorio comunale. Questa configurazione non era consentita dalla normativa precedentemente vigente ma viene prevista dall’articolo 4 del Decreto che rappresenta, dunque, un provvedimento fondamentale per il proseguo del procedimento amministrativo teso alla costituzione della Cer di Carloforte». Il decreto del Mase, che ha appena ottenuto il via libera dalla Commissione europea, dovrà ora essere recepito dal Gestore dei servizi elettrici, poi si potrà entrare nel vivo dell’autoconsumo collettivo. «Seguiremo con attenzione l’evolversi del quadro normativo», dicono dall’amministrazione comunale.

RIPRODUZIONE RISERVATA