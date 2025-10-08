VaiOnline
Siddi-Ussaramanna-Villanovaforru
09 ottobre 2025 alle 00:39

Comunità energetica: via ai corsi di formazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Siddi, Ussaramanna e Villanovaforru sono tra i primi comuni in Sardegna e in Italia ad aver attivato una comunità energetica. Ora promuovono una due giorni di formazione gratuita dedicata alle energie rinnovabili, alla crisi climatica e alla transizione energetica giusta, con un approccio che unisce teoria e buone pratiche sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e sullo sviluppo territoriale.

Il corso si terrà il 23 e 24 ottobre nella sala consiliare del Comune di Siddi, per 14 ore di attività suddivise in due incontri. È rivolto a 15 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Sardegna. Al termine, uno dei partecipanti sarà selezionato per un tirocinio retribuito di 4 mesi a tempo parziale, finalizzato a collaborare alla costituzione della comunità energetica unica dei tre paesi.«Una grande opportunità, non solo dal punto di vista energetico, ma anche per la coesione sociale e per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori», sottolinea Marco Pisanu, sindaco di Siddi.

Sulla stessa linea Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna: «È un’occasione per creare conoscenza sulle Cer e su come si gestiscono nel nostro territorio. Formazione, consapevolezza e lavoro: tre parole chiave per costruire insieme un modello virtuoso e sostenibile».

Il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, affida ai suoi social un suo pensiero: «Il corso è un qualcosa di molto concreto e spero utile. In altre parole, niente fumo: un percorso reale verso la comunità energetica unica dei nostri paesi». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 