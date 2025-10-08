Comunità energetica: via ai corsi di formazione 

Siddi, Ussaramanna e Villanovaforru sono tra i primi comuni in Sardegna e in Italia ad aver attivato una comunità energetica. Ora promuovono una due giorni di formazione gratuita dedicata alle energie rinnovabili, alla crisi climatica e alla transizione energetica giusta, con un approccio che unisce teoria e buone pratiche sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) e sullo sviluppo territoriale.

Il corso si terrà il 23 e 24 ottobre nella sala consiliare del Comune di Siddi, per 14 ore di attività suddivise in due incontri. È rivolto a 15 giovani tra i 18 e i 35 anni residenti in Sardegna. Al termine, uno dei partecipanti sarà selezionato per un tirocinio retribuito di 4 mesi a tempo parziale, finalizzato a collaborare alla costituzione della comunità energetica unica dei tre paesi.«Una grande opportunità, non solo dal punto di vista energetico, ma anche per la coesione sociale e per lo sviluppo sostenibile dei nostri territori», sottolinea Marco Pisanu, sindaco di Siddi.

Sulla stessa linea Marco Sideri, sindaco di Ussaramanna: «È un’occasione per creare conoscenza sulle Cer e su come si gestiscono nel nostro territorio. Formazione, consapevolezza e lavoro: tre parole chiave per costruire insieme un modello virtuoso e sostenibile».

Il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, affida ai suoi social un suo pensiero: «Il corso è un qualcosa di molto concreto e spero utile. In altre parole, niente fumo: un percorso reale verso la comunità energetica unica dei nostri paesi». (g. g. s.)

