Comunità energetica, sì della Regione al progetto comunale  

La transizione energetica è un fenomeno irreversibile. Parchi eolici e comunità energetiche fanno parte di questo cambiamento. Ieri nella sala polifunzionale di Cobingiu si è ragionato di come debba avvenire la transizione. Un incontro molto participato, moderato dalla giornalista Antonella Loi. A Ussassai nascerà la comunità energetica, la Regione ha già stanziato i fondi per la progettazione. Inizialmente sarà il Comune guidato dal sindaco Francesco Usai e mettere i pannelli solari, successivamente si chiederà l’adesione dei cittadini. Nel corso della serata è intervenuto Antonio Muscas, attivista di Entu Nostu e Italia Nostra. In Sardegna ci sono 756 richieste per altrettante concessioni per la realizzazione di parchi eolici e fotovoltaici. «Se i progetti di questi impianti venissero realizzati non potremo tornare indietro. L’impatto sul territorio è irreversibile. Il numero degli impianti dovrebbe essere strettamente necessario e vorremmo entrare nel merito della dislocazione degli stessi». A portare un esempio di comunità energetica, tra le prime nell’Isola, è stato il sindaco di Ussaramanna, Marco Sideri, in videoconferenza. Pannelli solari installati sugli edifici comunali e sui tetti di privati. «Una scelta ambientale, sociale, che porta ristoro e meno costi in bolletta». Sulla possibilità che nel territorio di Ussassai nasca un parco eolico, il sindaco ha spiegato che ufficialmente non è arrivata nessuna richiesta. «Dobbiamo trovare le giuste soluzioni, non siamo contrari a prescindere alla proposta di parco eolico. Quando arriveranno le richieste analizzeremo vantaggi e svantaggi, valuteremo il ritorno economico e occupazionale, prima di esprimerci».

