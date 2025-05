Comunità energetica, primi passi verso il futuro 

Belvì combatte lo spopolamento, guardando ad un futuro che veda al centro nuove opportunità di sviluppo in campo energetico e nella difesa dei servizi.

Nella serata di ieri, nei locali del centro di aggregazione sociale, il primo incontro fra popolazione, amministratori locali e la società Energy4com in merito al progetto di una comunità energetica locale. Un confronto aperto alla transizione energetica: «È stata l’occasione - dice il sindaco Maurizio Cadau - per scoprire i benefici che l’energia rinnovabile potrebbe portare anche al nostro piccolo paese, costruendo un domani più sostenibile».

Ma l’amministrazione comunale valuta anche la nascita di una cooperativa di comunità dove i cittadini collaborino in più settori e facciano rete.

In tale direzione è atteso per sabato (ore 10, Centro di aggregazione sociale) il primo laboratorio proposto da Confcooperative Sardegna e Nuoro-Ogliastra.«Anche la nascita di una Coop di comunità - aggiunge il primo cittadino Cadau - rientra fra i nostri obiettivi, mettendo in rete i vari servizi locali e favorendone la nascita di nuovi. Si tratta di strumenti due possono migliorare la qualità della vita nel nostro paese». (g.i.o.)

