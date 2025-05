Comunità energetica, presentato il progetto  

Ci sono tante adesioni alla Comunità energetica rinnovabile, legata all’Associazione elettrica sarda, per la quale, nell'aula consiliare, si è svolta la prima riunione operativa. Il progetto è stato presentato davanti a diversi imprenditori, tecnici e amministratori locali.

È stato definito da tutti un progetto importante in termini economici, ma soprattutto ottimo dal punto di vista ambientale e sociale.

Ne è convinto il presidente dell’Associazione elettrica sarda, Gavino Guiso, che ha sottolineato la funzione di respiro regionale dell’associazione, capace di creare in pochi mesi più di 30 Comunità energetiche sparse per il territorio della Sardegna. «Questo – dice Guiso – a conferma della validità del modello, un’associazione che ha scelto di relazionarsi sulla formazione tecnica superiore ed universitaria, con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali». Anche Sergio Masia, presidente della fondazione Its Academy Energia Sardegna, ha parlato delle grandi attinenze tra l’offerta formativa d’avanguardia del sistema degli istituti tecnici superiori e l’Associazione elettrica sarda.

RIPRODUZIONE RISERVATA