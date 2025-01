Comunità energetica, oggi l’assemblea 

SI terrà questo pomeriggio a Bari Sardo un incontro sulle comunità energetiche. L'appuntamento è alle 17.30 al cento civico in piazza Repubblica. «L’intento alla base del progetto della comunità energetica è quello di creare una sinergia per lo sviluppo del territorio – spiega il sindaco Ivan Mameli – La comunità permetterà la condivisione dell’energia prodotta nel proprio territorio consentendo un vantaggio economico derivante dai fondi Pnrr per coloro i quali vorranno realizzare nuovi impianti di produzione e al contempo un vantaggio economico per coloro i quali utilizzeranno l’energia prodotta e immessa nella comunità, attraverso gli incentivi del Gse, senza avere alcun maggiore costo». Secondo il primo cittadino: «La comunità godrà di un incentivo per la realizzazione di infrastrutture sociali quali ad esempio i parchi gioco. Una partecipazione massiccia alla comunità da parte di aziende e privati rappresenta un volano per il perseguimento dell’obiettivo che ha già l’interesse delle maggiori realtà imprenditoriali locali». Per qualsiasi dubbio o per semplice curiosità è possibile partecipare all'incontro di questo pomeriggio dove verrà illustrato il progetto, lo statuto e l’atto costitutivo. (f. me.)

