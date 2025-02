Comunità energetica nella zona industriale: via libera al progetto

Creare una comunità energetica nell’area industriale di Baccasara per favorire la sostenibilità ambientale ed economica del territorio. Questo l’obiettivo dello studio di fattibilità che il Consorzio industriale sta avviando con un finanziamento regionale di 40mila euro.

L’ente consortile, presieduto da Franco Ammendola, riunirà le aziende dell’area per condividere l’energia, prodotta localmente da uno o più impianti da fonti rinnovabili e destinata all’autoconsumo collettivo, e favorirà una maggiore autonomia dalla rete elettrica nazionale, riducendo i costi e garantendo una maggiore sicurezza energetica per la comunità. «Tutta la zona industriale - puntualizza Ammendola - trarrà indubbi vantaggi dalla costituzione di una comunità energetica». Ma in che modo gli insediati potranno garantirsi risparmi? Lo chiarisce il presidente, seppur l’iniziativa sia in fase embrionale: «Una parte dell’energia è autoprodotta e dunque già questo è un vantaggio. Ma come comunità energetica avremo maggiore forza contrattuale con un fornitore». In pratica l’unione fa la forza, secondo Ammendola: «Nel momento in cui la comunità sarà costituita potremo ottenere tariffe più vantaggiose». Risolvere il problema energetico rappresenta una delle sfide più importanti per il Consorzio di via Paolo Arzu e per il futuro del suo territorio. «Sarà importante condividere l’idea con tutti gli insediati ma anche con il Comune», dice il presidente. Che quando parla di condivisione conoscenze nell’adozione di pratiche energetiche sostenibili finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica. (ro. se.)

