Comunità energetica in paese, approvato lo studio di fattibilità 

Passo in avanti verso la costituzione di una comunità energetica a Dolianova. Il Comune ha approvato lo studio di fattibilità redatto dalla società Macs Italia, specializzata nei servizi per l’efficientamento energetico con l’utilizzo di fonti rinnovabili. Un progetto che punta alla produzione di energia pulita a basso costo da parte di cittadini, imprese ed enti pubblici. Per la progettazione, il Comune ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento di 15mila euro dall’assessorato dell’Industria con l’obbligo dell’approvazione dello studio di fattibilità entro il 30 aprile. La Regione, per il triennio 2023/2025, ha stanziato 14 milioni di euro per lo sviluppo delle comunità energetiche in tutto il territorio della Sardegna grazie alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Nel Parteolla, oltre Dolianova, anche Donori ha avviato l’iter per la creazione di una comunità energetica. L’obiettivo è ambizioso: con l’autoproduzione di energia si garantisce un forte risparmio sulle bollette elettriche a famiglie e imprese e, allo stesso tempo, si contribuisce alla tutela dell’ambiente con la sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili. Attualmente a Dolianova sono presenti 273 impianti fotovoltaici con una potenza di 1,5 megawatt. Per soddisfare il fabbisogno dell’intera popolazione residente sarebbero necessari altri 7 megawatt di potenza. Nelle prossime settimane partiranno gli incontri informativi aperti al pubblico.

RIPRODUZIONE RISERVATA