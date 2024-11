Martedì si terrà un incontro dedicato sulle comunità energetiche rinnovabili. «Un'occasione unica per conoscere le potenzialità delle Cer per discutere come la nostra comunità potrebbe gestire le risorse energetiche in modo sostenibile» fa sapere il sindaco Christian Loddo. «Insieme esploreremo come potrebbe permetterci di investire risorse per il benessere sociale. Appuntamento alle 18. (f. me.)

