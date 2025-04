Comunità energetica, c’è il bando 

Il Comune di Assemini, lanciando una manifestazione di interesse rivolta a cittadini, piccole e medie imprese, enti e associazioni, ha compiuto un altro passo concreto in direzione della Comunità energetica rinnovabile (Cer) di cui si è fatto promotore. Il procedimento ha lo scopo di acquisire candidature, su base volontaria e non vincolante, per la futura costituzione della Cer.

Un percorso intrapreso meno di un mese fa con l’organizzazione di un appuntamento informativo aperto alla cittadinanza: «La Cer - ha spiegato il sindaco Mario Puddu - sarà costituita nelle forme riconosciute dalla vigente normativa nazionale di incentivazione e promozione dell’autoconsumo diffuso di energia».

Essendo un soggetto giuridico che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia, è possibile far parte della Cer in qualità di produttori (soggetti che realizzano un impianto solare fotovoltaico o alimentato da fonti rinnovabili), di autoconsumatori (soggetti che possiedono un impianto di produzione da fonte rinnovabile che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità) o di semplici consumatori.

Le sedi dei soggetti interessati alla ricognizione devono ricadere in una precisa area geografica servita da 7 cabine primarie. Attraverso lo strumento messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici (Gse) è possibile geolocalizzare l’area interessata e verificare che i punti di connessione, per cui si intende accedere al servizio per l’autoconsumo diffuso, siano localizzati nell’area stessa.

Le 7 cabine primarie che alimentano Assemini nel contempo garantiscono l’elettricità ad altre decine di Comuni tra i quali Decimomannu, Uta e Capoterra. Per questa ragione sarà consentita ed estesa la possibilità di adesione anche ai residenti delle altre giurisdizioni. (sa. sa.)

