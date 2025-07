Comunità energetica, avanti tutta 

Energia pulita a basso costo. Va avanti l’iter per la costituzione della comunità energetica a Dolianova. Dopo l’approvazione dello studio di fattibilità nello scorso aprile, il progetto è entrato nella seconda fase con le attività di animazione territoriale e di informazione ai cittadini. Nell’aula consiliare di Piazza Amendola si è tenuto il primo incontro pubblico.

Lo studio

«Il principale beneficio è per l’ambiente - ha detto Emanuele Garzia, responsabile tecnico della società Macs Italia, a cui il Comune ha affidato lo studio di fattibilità – cittadini, enti pubblici e imprese fanno fronte comune per l’autoproduzione di energia». Per la progettazione, il Comune ha ottenuto nei mesi scorsi un finanziamento di 15mila euro dall’assessorato dell’Industria.

La Regione, per il triennio 2023/2025, ha stanziato 14 milioni di euro per lo sviluppo delle comunità energetiche in tutta la Sardegna grazie alle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale. Attualmente nel Comune di Dolianova sono presenti 273 impianti fotovoltaici con una potenza di 1,5 Mw. Per soddisfare il fabbisogno dell’intera popolazione residente sarebbero necessari altri 7 Mw di potenza.

Intanto sono già aperte le adesioni alla nuova Cer. Lo si può fare compilando un modulo online sul sito del Comune al link macscer.com/dolianova/.

La riunione

Nella nuova comunità energetica potranno però entrare solo gli impianti realizzati dopo il 2021 realizzati senza contributi pubblici. Escluse dalla partita le grandi imprese: «È questo un elemento di garanzia per i cittadini – ha spiegato Garzia – serve ad evitare che i grandi gruppi economici finanzino gli impianti e non lascino poi nulla sul territorio in termini di incentivi. La comunità energetica non è un business».

La filosofia della Cer va infatti in un’altra direzione e punta ad un duplice obiettivo: garantire un risparmio collettivo sulle bollette elettriche e favorire la transizione energetica attraverso la sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili, passaggio obbligato per attenuare le conseguenze di cambiamenti climatici.

I modelli

In Sardegna il modello è rappresentato da Ussaramanna e Villanovaforru primi paesi in assoluto ad aver costituito, non senza difficoltà, le prime comunità energetiche dell’Isola. Strada che anche Dolianova ha deciso di intraprendere con convinzione – hanno detto il sindaco Ivan Piras e l’assessora Annarita Agus – il passo successivo è adesso la costituzione giuridica della Cer e la presentazione del progetto esecutivo al Gestore nazionale dei servizi energetici per il via libera definitivo.

Progetto che vede d’accordo anche la minoranza in Consiglio comunale: «Siamo favorevoli a tutto ciò che porti benefici alla comunità – afferma il capogruppo di opposizione Andrea Stocchino – l’importante è che il progetto vada avanti e non ci si fermi ai soliti proclami».

