Comunità di Sant’Egidio: pranzo a Bonaria per chi vive in strada 

Li hanno scelti tra i bisognosi della città, i propri commensali. D’altra parte, è a loro che dedicano tanti sforzi i volontari della comunità di Sant’Egidio, che ieri nel refettorio della basilica di Bonaria hanno organizzato per il terzo anno consecutivo un pranzo di Natale. L’hanno fatto per i senza fissa dimora, che però loro chiamano «gli amici di strada», assieme all’arcivescovo Giuseppe Baturi, ai padri mercedari e all’associazione Capoterra 2.0. Al pranzo c’erano anche diversi ucraini che stanno seguendo la scuola di lingua italiana della stessa Comunità di Sant’Egidio.

La comunità, raccontano i volontari, si è fatta famiglia: ieri nel refettorio di Bonaria c’erano anche i bambini della Scuola della pace e i volontari universitari, tutti impegnati in prima persona per questa iniziativa e per tutte le altre che hanno il simbolo della Comunità di Sant’Egidio. Ieri gli «amici di strada» sono stati ospiti non solo per il pranzo: hanno cantato per il karaoke, hanno goduto di momenti di spensieratezza e hanno ricevuto doni dai Babbi Natale. È stata una festa che si aggiunge al giro tra i senza fissa dimora che i volontari compiono ogni venerdì per distribuire acqua, cibo caldo, coperte e altri beni di prima necessità a chi vive per strada, oltre che assistenza per documenti e sanità.

Domani a Capoterra un altro pranzo preparato dalla Comunità di Sant’Egidio a Frutti d’Oro.

