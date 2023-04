Comunità del cibo, nuova sfida 

Nella scheda progetto, approvata dalla Giunta su proposta dell’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi, il Comune ha indicato, come ambito d’interesse privilegiato, il tema del cibo come prevenzione dell’invecchiamento e in seconda istanza la valorizzazione di parchi e giardini storici identitari come strumento per lo sviluppo e adattamento del prodotto. Lo sportello, che si integra con le attività di IlabFood verrà sistemato nei locali del Ceas, al primo piano dell’edificio, e andrà a potenziare le attività già in corso. Sono previste almeno due aperture settimanali di quattro ore ciascuna, durante le quali saranno organizzati incontri, laboratori tematici, attività all’aperto per i più giovani, iniziative con le scuole e con le imprese.

Il Comune è riuscito per un soffio a rientrare nella graduatoria stilata dall’Anci Sardegna, che lo scorso gennaio aveva pubblicato un avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate all’apertura di otto sedi da dislocare nel territorio regionale. Con 20 punti, la città di Eleonora si è classificata nona ma, grazie ad una deroga, la Regione ha stabilito di finanziare anche l’iniziativa oristanese. Con un contributo di 25mila euro e una compartecipazione comunale di 5mila, nella sede di via Morosini, a Sa Rodia, aprirà i battenti uno sportello della “comunità del cibo” che ha come principale missione la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità alimentare.

Oristano scommette ancora sulla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio. Ed ecco che accanto all’IlabFood, polo dell’agroalimentare inserito nella rete regionale dei Living Lab, nei locali del Ceas a Sa Rodia troverà presto spazio anche lo “Sportello territoriale di sviluppo del sistema rurale e opportunità di crescita” con una “comunità del cibo”. Una nuova sfida per rilanciare uno dei settori trainanti dell’economia del territorio.

Il progetto

Il cibo

Le attività

«La struttura sarà gestita da un professionista laureato, occupato per due anni part-time» si legge nel documento. Il progetto, infatti, avrà una durata di ventiquattro mesi durante i quali particolare attenzione sarà dedicata alla cura del giardino della biodiversità e dell’area destinata agli orti: con il coinvolgimento di giovani, anziani e famiglie saranno messe a dimora specie vegetali autoctone e antiche colture. Per tutto il periodo di apertura dello sportello saranno coinvolte le imprese dell’agrifood locali, mentre ciclicamente nei luoghi della produzione verranno organizzati laboratori pratici per le scuole. Il territorio di riferimento non sarà solo quello del Comune: Oristano si pone come polo informativo e divulgativo per l’intero ambito provinciale. E intanto di pari passo prosegue il percorso di costituzione dell’ente gestore di IlabFood, altra scommessa.

