Comunità catalana più vicina all’Isola 

Riprendono le relazioni tra la Regione e la Generalitat de Catalunya. Un confronto con Barcellona animato dal semiologo Franciscu Sedda, delegato per le relazioni internazionali della Giunta. Mercoledì sono stati ricevuti in viale Trento Luca Bellizzi, delegato in Italia della Generalitat de Catalunya, e Gustau Navarro Barba, delegato della Generalitat ad Alghero. L’incontro è servito per rilanciare le relazioni fra Sardegna e Catalogna, territori che hanno condiviso passaggi storici fondamentali e sono tutt’ora legati a livello culturale, linguistico, economico.

Uno degli obiettivi della Giunta è arrivare alla definizione di un protocollo d’intesa fra la Regione e la Generalitat che, istituendo una comune cabina di regia, consenta di scambiare buone pratiche e lavorare insieme nello scenario internazionale. Uno sforzo per esaltare le potenzialità dell’autonomia.

RIPRODUZIONE RISERVATA