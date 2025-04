Comunità anziani in gestione per 20 anni 

Sarà prorogata di altri 6 mesi la concessione della Casa-alloggio per anziani di Donori alla cooperativa Assistence Life che la gestisce dal 2017. Il contratto sarà rinnovato fino a settembre per consentire di portare a termine le procedure per il nuovo bando di gara con il quale il Comune affiderà la gestione della struttura per i prossimi 20 anni.

Attualmente la Casa-alloggio ha una capacità ricettiva di 16 posti letto per persone autosufficienti oltre a un modulo socio-educativo diurno per un massimo di 9 persone. Il progetto approvato dalla Giunta comunale prevede la possibilità per il nuovo concessionario di trasformare la struttura in Comunità integrata, capace di accogliere anche persone non autosufficienti con patologie fisiche o psichiche non curabili a domicilio.

La concessione ventennale ha lo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria del progetto e consentire all’impresa che si aggiudicherà l’appalto di attuare gli investimenti strutturali obbligatori e abbattere in questo modo i costi per l’efficientamento energetico dell’immobile e l’autoproduzione di energia, l’ammodernamento degli arredi e il miglioramento della fruibilità degli spazi. (c. z.)

