Comunità alloggio, via agli interventi 

La Giunta di Gonnoscodina ha approvato il progetto per la messa a norma della Comunità alloggio per anziani. La somma a disposizione per gli interventi è di 230mila euro e si interverrà sull’efficienza energetica dell’edificio, con il potenziamento dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione dei vecchi infissi. «La struttura – commenta il sindaco, Luciano Frau – offre attualmente 38 posti e garantisce un servizio di assistenza fondamentale per tutto il nostro territorio, garantendo allo stesso tempo posti di lavoro». ( g. pa. )

