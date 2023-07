Comunità alloggio isolata, senza telefono da 50 giorni 

Disagi e rabbia per i pazienti della comunità alloggio per anziani di Austis, da oltre 50 giorni senza collegamento telefonico fisso a causa di un guasto provocato da un temporale. La denuncia arriva dal sindaco del paese Benedetto Pitzeri, stupito per i lunghissimi tempi di intervento legati al ripristino dell’utenza nonostante i ripetuti solleciti alla Tim.

L’interruzione del servizio risale al 25 maggio scorso quando un violento temporale ha provocato il guasto. Da allora le linee tacciono e a nulla sono servite le richieste di intervento da parte della cooperativa sociale “Che frades” che gestisce la struttura di proprietà del Comune. L’unica soluzione trovata al momento è stata quella di deviare le chiamate sul telefono cellulare di un operatore della struttura, ma solo parzialmente sopperisce alle esigenze dei 18 ospiti presenti. «L’utenza telefonica - ricorda il sindaco Pitzeri - è intestata alla cooperativa “Che frades”, se fosse stata gestita dal Comune avrei già fatto denuncia ai carabinieri per interruzione di pubblico servizio ma purtroppo non è possibile. Questo sta creando notevoli disagi agli anziani della comunità ed in particolare agli ospiti che hanno dei parenti fuori dalla Sardegna e che venivano chiamati solamente sul numero fisso. È inammissibile che serva tanto tempo - conclude il primo cittadino - per ripristinare un servizio cosi importante».

RIPRODUZIONE RISERVATA