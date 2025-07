Comunità alloggio ai saluti finali 

Ad Ardauli chiude la comunità alloggio e immediatamente scattano preoccupazione e polemiche. Sul piede di guerra la minoranza che ha presentato un’interpellanza alla sindaca Tina Fadda chiedendo la convocazione urgente del Consiglio. Assemblea convocato domani alle 10, ma nel frattempo il Comune cerca soluzioni tampone. E la cooperativa Onoai, che dall’apertura nel 2017 gestisce la struttura, assicura che non chiuderà sino a quando i nove anziani ospiti di “Casa mia” non troveranno una sistemazione.

Il problema

«Non potevamo più andare avanti, siamo senza stipendio da sei mesi – spiega la presidente, Francesca Cocco – Due persone si sono dimesse, ora siamo in 5 e stiamo facendo doppi turni per assistere i nostri ospiti. Non andremo via sino a quando tutti non avranno trovato una sistemazione. E per questo ci siamo subito attivati contattando altre strutture». In sostanza quindi il problema vero è che le spese superano le entrate garantite dalle rette degli utenti.

L’interpellanza

I consiglieri di minoranza Roberto Putzolu, Bernardino Tatti e Ilaria Carta, con un’interpellanza, chiedono chiarimenti sulla gestione della comunità alloggio, in particolare «quali iniziative l'Amministrazione intende adottare a tutela degli ospiti e dei lavoratori».

Ancora, «quali siano le motivazioni per le quali non è stata espletata la gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo operatore e se l’Amministrazione ha esercitato la dovuta vigilanza nei confronti della cooperativa».

I tre consiglieri fanno notare come ai familiari degli ospiti è stata recapitata una nota in cui vengono sollecitati a trovare un’altra sistemazione.

La sindaca

La risposta della sindaca non si è fatta attendere. «“Casa mia” ha sempre rappresentato anche una realtà economica e lavorativa per il paese, ed è per questo che abbiamo cercato in ogni modo di tenerla aperta - sottolinea Tina Fadda - Negli ultimi anni ci siamo riusciti solo grazie ai soci e socie della cooperativa che, con profondo spirito di sacrificio, hanno accettato persino di lavorare senza stipendio».

Quindi annuncia: «Entro un mese ci sarà la pubblicazione del bando, in modo che possa riaprire quanto prima. Non mi dilungherò illustrando i problemi che la coop ha avuto con l’Inps; che ha perso la causa legale e che viene costretta dal tribunale a legittimare il contratto in essere. Causa che ha comunque creato danni all’immagine della cooperativa. E non racconterò i funambolici giochi di equilibrio fra la presentazione delle domande, i tempi della burocrazia e i repentini cambi di normativa. Piccole comunità come questa chiudono a causa dell’insostenibilità economica».

RIPRODUZIONE RISERVATA