Comunità a rischio per un pasticcio 

Un accreditamento mai avvenuto. E a Busachi la Comunità riabilitativa per malati psichiatrici rischia di chiudere a fine anno: 16 ospiti trasferiti in altre strutture e 20 operatori senza lavoro. Un vero pasticcio che va avanti da ben 14 anni. Il Comune infatti ha ceduto nel 2011 in comodato d'uso gratuito l'ex carcere all’Asl 5 per creare l’unica struttura pubblica di questo genere in provincia (le altre tre, due a Ghilarza e una a Santa Giusta, sono private). Qualche giorno fa il sindaco, Giovanni Orrù, ha inviato una nota di protesta a Regione, Ares, Asl per denunciare questa situazione.

Prima risposta

«Riconosciamo l’importanza di questa struttura nel territorio per la forte ricaduta occupazionale, ma soprattutto perché fa fronte alle sofferenze di persone meno fortunate di noi. Per questo la politica sta facendo il possibile affinché in pochi mesi si riesca a fare l'accreditamento che, inspiegabilmente, non si è fatto 14 anni fa - afferma il consigliere regionale e sindaco di Neoneli Salvatore Cau – La sua mancanza è saltata fuori quando si stava lavorando alla nuova gara d'appalto».

I lavoratori

«Dietro la possibile chiusura della Comunità ci sono volti e percorsi umani che rischiano di spezzarsi – denunciano gli operatori – Noi mettiamo cuore ed energie per costruire relazioni, per dare sostegno e fiducia. Per molti dei ragazzi ospiti della comunità questa è una casa sicura. Pensare che possa interrompersi all’improvviso fa male, perché significa togliere loro e al futuro un punto di riferimento fondamentale. La Comunità “Imparis” non è solo dentro le mura di una struttura, ma troverete chi la vive nelle vie del paese. Siamo fiduciosi nelle istituzioni che ci hanno garantito massimo impegno».

Il sindaco

«La nota che ho inviato ha sortito interesse – aggiunge Orrù – Mi hanno contatto la segretaria dell’assessore alla Sanità, il commissario e l’ufficio tecnico dell’Asl che ha chiesto la nostra collaborazione per recuperare la documentazione necessaria per la pratica di accreditamento e noi abbiamo già ritrasmetto tutta la cartella. A preoccuparci ulteriormente è il fatto Ares ha già spostato i 16 posti letto di Busachi al Nord Sardegna. Ci aspettiamo che la politica faccia la sua parte».

L’Asl

Restano al momento senza risposta le domande rivolte all’Asl 5 su come sia stato possibile operare in tutti questi anni senza accreditamento. Nell’attesa di spiegazioni su come e perché sia accaduta una cosa simile, «L’Asl di Oristano conferma la necessità di mantenere la piena operatività della struttura – si legge in una nota – Esiste il nostro impegno, di concerto con gli uffici della Regione e di Ares, a mettere in atto tutte le operazioni e procedure di riordino degli atti che possano consentire la prosecuzione del servizio anche oltre il 31 dicembre».

