Comunione e Liberazione tra fede e potere La riflessione di Marco Ascione in Sardegna 

“La profezia di CL” è il saggio che il giornalista Marco Ascione, presenterà questa settimana in Sardegna. Il primo appuntamento è per giovedì (alle 17,45) a Sassari alla Fondazione di Sardegna in via Carlo Alberto 7. Con Ascione ci saranno l’arcivescovo Gianfranco Saba, il sindaco Giuseppe Mascia e il giornalista Gianni Garrucciu. Il secondo incontro è per venerdì a Cagliari, alle 18, alla Fondazione di Sardegna (in via San Salvatore da Horta 2) insieme all’arcivescovo Giuseppe Baturi e Luca Lecis, docente dell’Università di Cagliari, a cui abbiamo chiesto di anticiparci in questa pagina i contenuti del volume.

Don Giussani

«Don Giussani ha capito che il cristianesimo non è un sistema intellettuale, un pacchetto di dogmi, un moralismo, ma è un incontro, una storia di amore». Così l’allora cardinale Joseph Ratzinger, amico personale del Gius , lo ricordava il 24 febbraio 2005 nel corso dei funerali svoltisi nel Duomo di Milano. A vent’anni di distanza dalla scomparsa del carismatico fondatore di Comunione e Liberazione, e nel settantesimo anniversario del movimento, il giornalista Marco Ascione, caporedattore alla redazione politica di Milano al Corriere della Sera, ha pubblicato “La profezia di CL. Comunione e Liberazione tra fede e potere. Da Formigoni alla rivoluzione Carròn e oltre” (Solferino).

Burrascosa storia

Al centro delle riflessioni dell’autore vi è una documentata ricostruzione degli ultimi decenni di vita della Fraternità di CL in cui centrale emerge il tema della partecipazione dei cattolici alla costruzione del bene comune nella società italiana contemporanea. Il libro intende riflettere sulla recente e a tratti burrascosa storia di CL, fatta di una trama complessa, come precisa nell’introduzione Ascione: politica, fede, tormento, successione, scontri, umane frustrazioni, esegesi della leadership e del carisma. Ricordando l’insegnamento del Gius , capace di attraversare il turbolento Sessantotto senza cedere alla tentazione di trasformare il cristianesimo in moralismo, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha recentemente ricordato la fecondità della storia del movimento di Comunione e Liberazione, del suo saper fare delle differenze una fonte di ricchezza di cui sovrabbondare, anche dentro la complessità delle comunità locali. Ed è proprio da questo punto che si dipana il racconto dell’autore, che da subito chiarisce come gli interpreti della sua ricostruzione siano “le tante anime di una Chiesa affacciata sul precipizio della secolarizzazione” e come la politica, intesa come difesa degli spazi di libertà, sia stata determinante nella ultima stagione di vita della Fraternità.

Julián Carrón

Dal 2005 al 2021 guidato per volontà di Giussani da Julián Carrón, il Movimento si è contraddistinto dalla volontà di evitare la sovrapposizione tra politica e movimento, culminata nel netto distacco dalla figura politica più rappresentativa e immagine stessa di CL, l’ex potente governatore della Lombardia Roberto Formigoni. A interessare Ascione è soprattutto Carrón, dimessosi da presidente della Fraternità il 15 novembre 2021 dopo che l’allora Pontificio Consiglio per i laici impose il commissariamento dei Memores Domini, associazione laicale di Cl, nonché il controverso rapporto con la Santa Sede. Nel 2015 papa Francesco spronò il Movimento a rinnovarsi e respingere l’autoreferenzialità citando il compositore austro-boemo Gustav Mahler: «fedeltà alla tradizione significa tenere vivo il fuoco e non adorare le ceneri». Ascione, di fatto, si concentra sulla parabola di Carrón, leader riluttante, come lo definì Dario Di Vico, e sui suoi tentativi di districarsi tra temi etici (fine vita, diritti civili degli omosessuali) e politici (come il coinvolgimento nella vita dei partiti) senza essere fagocitato dall’animato dibattito interno al Movimento.

Fedeltà ai valori

Interessanti sono le riflessioni a margine della scelta vaticana di porre un tetto all’esercizio dei mandati nelle comunità cristiane, che indurrà Carròn a inaspettate dimissioni anticipate, così come la parte dedicata a Silvio Berlusconi e all’appoggio garantitogli da parte del cattolicesimo italiano, riassunto dall’affermazione del politico di scuola ciellina Maurizio Lupi: «credo profondamente che un politico vada giudicato per l’efficienza della propria azione, per la sua capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e di lavorare per il bene comune, non esclusivamente per la sua etica individuale». È tuttavia solamente la fedeltà ai valori che può testimoniare l’autenticità e la credibilità dell’impegno politico, come ben ha dimostrato l’esempio di Aldo Moro, Piersanti Mattarella e degli altri martiri del cattolicesimo democratico.

