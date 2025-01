Comunicazioni sociali: Secchi a capo dall’ufficio diocesano 

Maria Luisa Secchi è la nuova direttrice dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali. Laureata in filosofia e giornalista professionista, Secchi è stata nominata dall’arcivescovo Giuseppe Baturi e succede a don Giulio Madeddu, alla guida dell’Ufficio di curia della chiesa locale.

Contestualmente le è stato affidato il coordinamento delle attività comunicative della Fondazione Kalaritana Media, che include il settimanale Kalaritana Avvenire, Radio Kalaritana, il sito Kalaritanamedia.it e i canali social. «Viviamo in un’epoca in cui la comunicazione ha un ruolo centrale», ha commentato. «In questo contesto è richiesta una visione strategica chiara, mantenendo la missione evangelica come punto nodale».

RIPRODUZIONE RISERVATA