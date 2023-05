Comunicazione, intesa Corecom-Università  

L'Università di Sassari e il Comitato regionale per le Comunicazioni (Corecom) hanno siglato un protocollo d'intesa nell'ambito della comunicazione istituzionale e della digitalizzazione della pubblica amministrazione. Alla firma erano presenti il presidente del Corecom, Sergio Nuvoli, il rettore, Gavino Mariotti, e Massimo Dell'Utri, docente del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. Il protocollo riserva particolare rilievo alla “media education”, all'uso delle comunicazioni da parte delle persone con disabilità, alla verifica delle condizioni di accesso alle comunicazioni in relazione alla parità di genere, al contrasto ai messaggi discriminatori e al cyberbullismo. «Sui temi dell'informazione e della comunicazione l'Ateneo sassarese ha una lunga storia: per questo ci è sembrato opportuno costruire una solida alleanza anche su temi trascurati, come il rispetto della parità nelle condizioni di accesso alle comunicazioni, con riferimento non soltanto alla parità di genere, ma anche alle condizioni che possono contrapporsi all'attuazione del principio di uguaglianza anche nel cosiddetto on-life , l'ambiente digitale in cui ormai tutti siamo immersi», ha commentato Nuvoli. L'intesa, di durata biennale, porterà a progetti e attività che consentano di ottenere risultati sinergici con l'apporto delle specifiche professionalità di entrambi i soggetti.

RIPRODUZIONE RISERVATA