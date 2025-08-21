Comuni uniti contro la nuova discarica 

Non sono solo cittadini e associazioni a sostenere l’amministrazione comunale di San Giovanni Suergiu nella battaglia contro la nuova discarica di rifiuti speciali prevista a poche centinaia di metri dalla frazione di Is Urigus: attorno alla comunità si stringe l’intero territorio, a partire dai comuni limitrofi.

Il Comune di Carbonia , attraverso l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu, ha espresso un sostegno convinto, sottolineando come la vicinanza al sito coinvolga direttamente anche numerosi residenti e attività economiche della città. «È un dovere difendere insieme il nostro territorio», ha dichiarato Mureddu annunciando la partecipazione alla manifestazione di lunedì 25 agosto, alla quale la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai, ha invitato tutti i sindaci del territorio.

Anche Sant’Antioco si schiera al fianco di San Giovanni. Il sindaco Ignazio Locci ha ribadito che la battaglia non è solo locale ma riguarda l’intero Sulcis. La sua amministrazione ha già firmato la petizione contro la discarica e sarà presente alla manifestazione.

Posizione netta anche da Perdaxius , con il sindaco Gianluigi Loru che denuncia: «Il Sulcis non può diventare una discarica, ma va valorizzato». Loru parteciperà sia come primo cittadino sia come segretario territoriale della Coldiretti, e in quest’ultima veste sottolinea la preoccupazione per i danni che l’impianto potrebbe arrecare alle imprese agricole della zona e auspicando una revisione del progetto.

Dal Comune di Tratalias , il sindaco Emanuele Pes ha espresso sensibilità sul tema e garantito la presenza di rappresentanti della giunta, anche in caso di sua assenza personale.

Secco il “no” di Giba , espresso dal sindaco Andrea Pisano, anche in veste di presidente dell’Unione dei Comuni: «Il nostro territorio ha già pagato un prezzo altissimo in termini ambientali. Siamo vicini a San Giovanni Suergiu e diciamo no a nuove discariche e all’ampliamento di quella dei fanghi rossi di Portovesme».

Dunque, dal cuore del Sulcis arriva un fronte unito: amministrazioni, cittadini e associazioni si preparano a manifestare insieme per fermare un progetto considerato lesivo per la salute, l’economia e la valorizzazione del territorio.

