Oltre 35 milioni di spagnoli sono chiamati alle urne domenica per il voto nella maggioranza dei Comuni e in dodici regioni (tra cui Madrid, Baleari e Canarie): un test significativo per il governo guidato da Pedro Sanchez, visto che precede di soli sei mesi le Politiche. Il premier socialista, in particolare, teme il possibile asse tra il Partito popolare e gli ultraconservatori di Vox.