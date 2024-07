Comuni “ricicloni”, primo posto nell’Isola 

Primo posto in Sardegna tra i “Comuni ricicloni” sopra i 15mila abitanti. Importante riconoscimento per Monserrato la cui amministrazione è stata premiata ieri a Roma da Legambiente e dal Ministero dell'Ambiente per la qualità e la quantità della raccolta differenziata dei rifiuti urbani arrivata nel 2023 all’81,1%, che significa “solo” 66 chili pro capite all’anno finiti in discarica.

La cerimonia

A ritirare il premio il sindaco Tomaso Locci appena rieletto per la terza volta consecutiva. «Abbiamo aperto nel migliore dei modi possibili questa nuova consiliatura anche se non ci siamo ancora insediati», dichiara soddisfatto. «Si tratta di un premio importantissimo per la nostra città», osserva, «spesso si individuano sempre delle criticità nella raccolta differenziata e quindi non può che far piacere che Legambiente, insieme al Ministero dell’Ambiente, abbia riconosciuto al Comune di Monserrato il grande lavoro svolto lo scorso anno, per il quale ringrazio vivamente l'ex assessora all'Ambiente Paola Piroddi che si è prodigata con tutte le sue forze».

Il risultato

Il primo cittadino fa notare inoltre che Monserrato è arrivata ad avere una percentuale di raccolta differenziata che a tratti ha raggiunto anche l'84%, «non è quindi esclusivamente la quantità ma è anche la qualità della raccolta che ci fa raggiungere questi risultati fondamentali. La nostra città continua perciò a ricevere riconoscimenti a livello nazionale. Faccio i complimenti alla ditta Gesenu, agli uffici dell’Ambiente e soprattutto ai monserratini che sono dei cittadini virtuosi. Un plauso va anche ai dipendenti della Gesenu che fanno un lavoro usurante sempre al servizio della città per tenerla pulita e affinché il servizio sia sempre all’altezza».

La Gesenu

Soddisfatta anche Gesenu, l'azienda che si occupa della raccolta in città: «Questo successo è frutto dell'impegno di tutti – dice il consigliere delegato Luciano Piacenti -: l'amministrazione comunale, la nostra azienda e, soprattutto, i cittadini. La loro dedizione a una corretta raccolta differenziata e la responsabilità verso l'ambiente sono stati determinanti. Abbiamo migliorato il sistema di raccolta, investendo in tecnologie avanzate e promuovendo l'educazione ambientale. Questo premio ci motiva a fare ancora meglio per creare una comunità consapevole e responsabile. Continueremo a lavorare per un futuro più sostenibile». Dal canto suo, l'ex assessora Piroddi si è detta «felicissima di aver raggiunto questo importante traguardo».

