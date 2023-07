Comuni ricicloni da podio, premio alla Comunità montana  

La Comunità montana Gennargentu Mandrolisai è stata premiata a Roma alla trentesima edizione della storica iniziativa di Legambiente “Comuni ricicloni” che fa il punto sull’impegno degli italiani nella raccolta differenziata riconoscendo i migliori. L’ente montano si è classificato in prima posizione in ambito consortile nella speciale classifica “100 di questi Consorzi”. Un riconoscimento importante che segna quanto di buono si sta facendo ad Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara sulla strada dell’economia circolare e sostenibile. Più in generale Legambiente registra un netto miglioramento per tutta l’Isola che vede aumentare da 10 a 30 i Comuni virtuosi.

«Con estremo piacere ho l’onore di ritirare questo prestigioso riconoscimento che ci pone al primo posto in Italia - dice il presidente dell’ente Alessandro Corona -. Era già accaduto nel 2019, oggi ci ripetiamo. Soprattutto dopo il Covid, si tratta di un grande risultato. Questo è merito del comportamento virtuoso delle cittadine e dei cittadini che contribuisce a rendere il servizio ottimale. Ringrazio a nome di tutti gli amministratori in particolare l’Ufficio tecnico della Comunità montana e la responsabile Laura Deiana per l’impegno nel raggiungimento dell’obiettivo e la società Formula Ambiente per il lavoro che svolgono quotidianamente».

