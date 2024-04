Comuni pronti alle barricate 

La Barbagia si oppone all’assalto eolico. È un no deciso alle 167 pale che potrebbero sorgere attorno a Nuoro e per le quali sono state depositate istanze di realizzazione da società su cui tutti vogliono fare chiarezza. Il Nuorese non ha intenzione di diventare terra di conquista, di vedere le sue meraviglie ambientali deturpate da «speculatori senza scrupoli», come amano ripetere i primi cittadini. «Non assisteremo alla devastazione del territorio - dice il sindaco di Oliena, Bastiano Congiu -. Si parla di “green”, energia pulita, poi si vanno a distruggere zone con valenza naturalistica notevole. Alzeremo le barricate, non consentiremo l’invasione». Compattezza è il concetto che ricorre. I sindaci del centro Sardegna fanno squadra, i progetti eolici si susseguono e le amministrazioni comunali cercano di arginare le iniziative «presentate da società-prestanome, spesso srl con appena 10 mila euro di capitale sociale», rimarca Congiu. «Nessuno è contro le rinnovabili, non possiamo però accettare queste modalità - spiega -. Vogliamo avere voce in capitolo, essere coinvolti nelle decisioni. Questi processi vanno governati, in primis dalla Regione e poi dalle comunità locali. Allo stato attuale siamo esautorati da tutto. I progetti vanno pure contro nostre iniziative già avviate in chiave di valorizzazione turistica e ambientale».

A sentire gli amministratori del centro Sardegna, i punti oscuri sono molteplici. «Vogliamo vederci chiaro su queste società, inattive, con capitale sociale di 10 mila euro, che presentano centinaia di domande - dice il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu -. Sono in corso indagini per cercare di scandagliare la rete di queste scatole cinesi». Soddu prosegue: «Dopo il mega progetto tra Orgosolo e Oliena qualche mese fa, che prevede 11 pale eoliche alte quasi 200 metri davanti al Supramonte, sono arrivate nuove domande ai Comuni di Orgosolo e Orani. Abbiamo richieste per 167 pale eoliche che cresceranno a dismisura».

