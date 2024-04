Comuni, nei due poli ancora molti dubbi sui nomi dei sindaci 

Accordi da limare, attriti da smorzare, nomi da definire. Questa è la settimana decisiva per le Amministrative dell’8 e 9 giugno (abbinate alle Europee). Nell’Isola le urne si aprono in ventisette Comuni, di cui cinque sopra i 15mila abitanti. Vuol dire possibilità di ballottaggio, due settimane più tardi, a Cagliari, Sassari, Alghero, Monserrato e Sinnai. Liste e simboli vanno depositati tra il 10 e l’11 maggio.

Cagliari

Il capoluogo dell’Isola ha due candidati sicuri: Giuseppe Farris, l’avvocato «alternativo alle Giunte Zedda e Truzzu», e Alessandra Zedda, l’ex azzurra della Lega che ha ritrovato il sapore dolce della politica dopo l’occasione perduta come candidata governatrice. Manca solo il nome del Campo largo che si rivede oggi alle 18 in via Emilia. Ad attendere “l’incoronazione” è Massimo Zedda. Ma da venerdì è in campo pure Davide Carta, l’ingegnere dem che corre «spinto dal basso», ciò che obbliga il Pd a fare un passaggio interno prima di andare al vertice di coalizione. Stesso discorso su Enrico Ciotti, l’ingegnere «a disposizione del centrosinistra». La decisione del tavolo dovrà essere unitaria: o Carta o Zedda o Ciotti. Farris, invece, potrebbe ritrovare un nuovo alleato nel Psd’Az che non ha digerito la candidatura della Zedda: i Quattro Mori proponevano Gianni Chessa, la cui corsa in solitario non è comunque esclusa.

Sassari

Nella seconda città sarda la partita delle urne può diventare una sfida a sette. Addirittura a otto. Anche nel capo di sopra il centrodestra marcia diviso: Sardegna al centro/venti20 ha deciso di sostenere Nicola Lucchi, l’avvocato che è l’erede del sindaco uscente Nanni Campus, l’ex An diventato civico. Senza bandiere di partiti pure Manuel Pirino che correrà da leader di Generazione Sassari. Scelta civica, con Sassari Svegliati, anche per Giuseppe Palopoli. Tore Piana, presidente del Centro studi agricoli, guiderà Sassari Unita. Il rettore Gavino Mariotti è il candidato del centrodestra, ma sinora ha perso pure il Psd’Az, non solo i centristi: i Quattro Mori potrebbero andare con Lucchi, anche se in queste ore sono in rialzo proprio le probabilità di un endorsement a Mariotti. La decisione del Campo largo è attesa in serata. I papabili restano due: l’ex sindaco ed ex presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, e il coordinatore provinciale del Pd, Giuseppe Mascia. L’alleanza con i Cinque Stelle pare granitica: l’incertezza è unicamente generazionale. In partita pure l’ex assessora Laura Useri con Visione Sassari. Non archiviata l’ipotesi di Mariano Brianda con Progetto Sardegna: nel 2019 l’ex magistrato perse al ballottaggio contro Campus.

Alghero

Marco Tedde è il candidato di bandiera del centrodestra, dopo l’exploit del 25 febbraio: ha mancato la rielezione in Consiglio regionale ma ha fatto diventare Forza Italia il primo partito, come ai vecchi tempi. Sino a stasera i Riformatori erano incerti. Poi l’accordo trovato su alcuni punti del programma elettorale. L’unica incertezza riguarda il Psd’Az: una parte della segretaria cittadina sogna l’alleanza con il Campo largo che, però, ha chiuso la porta agli ingressi che arrivano da destra. Raimondo Cacciotto, dem di lungo corso, è invece il candidato quasi ufficiale della coalizione a trazione Pd-M5S, anche se Azione, tornata a sinistra a Cagliari, ad Alghero potrebbe allearsi con Tedde.

Monserrato

Tomaso Locci, l’uscente del Municipio, non ha accettato alleanze con i partiti: come nel 2019, correrà solo con tre civiche, la sua fortuna politica dopo che nella prima candidatura del 2018, sostenuto da liste “tradizionali”, si dimise dopo appena due anni di mandato. Tutto da decidere nel Campo largo, dove sono opposti l’ingegnere Efisio Sanna (Pd) e l’oncologa Valentina Picciau (civica di sinistra), sconfitta cinque anni fa da Locci. Nel centrodestra i papabili sono tre: Maristella Lecca (FdI), Alberto Corda (Riformatori) e Rita Mameli (Psd’Az).

Sinnai

Nella storica roccaforte del centrosinistra, il sindaco uscente Tarcisio Anedda si è titrato fuori. Gli possono succedere due donne: le assessore Aurora Cappai e Barbara Pusceddu. L’una è dei Progressisti, l’altra dem. A Sinnai M5S è all’opposizione e questo complica la trattativa. Un nome che avrebbe potuto mettere d’accordo tutti sarebbe stato quello di Cesare Moriconi, il consigliere regionale di lungo corso che però ha declinato l'invito alla corsa proprio per le troppe divisioni interne. Nel Comune dell’area metropolitana, il centrodestra è rappresentato solo da Forza Italia, nella versione locale di Forza Sinnai: il candidato dovrebbe essere Walter Zucca. Ma se il Campo largo non dovesse ricomporsi, l’ipotesi di un’alleanza trasversale stuzzica i fautori dei laboratori politici.

RIPRODUZIONE RISERVATA