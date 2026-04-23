Comuni montani, Cuglieri ricorre al Tar 

Il Comune di Cuglieri propone il ricorso al Tar contro l’esclusione dal nuovo elenco dei comuni montani decretato dal disposto di legge della presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo annuncia il sindaco Andrea Loche, dopo la decisione in Giunta comunale «per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto ministeriale, per tutelare gli interessi della comunità».

I requisiti

La graduatoria stilata dal Ministero degli Affari regionali, due mesi fa, taglia fuori il centro montiferrino perché non rispetta i nuovi parametri morfometrici: possedere almeno il 20% della superficie del territorio oltre i 600 metri e il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%. Una esclusione fondamentale dallo status montano che avrà pesanti ripercussioni sociali ed economiche: mancato accesso ai fondi nazionali per la montagna, il taglio dell’applicazione di misure fiscali agevolative, il cambio della programmazione di interventi infrastrutturali e sociali; indebolimento dei benefici di specifiche politiche di sviluppo. A restare fuori dal nuovo elenco, oltre a Cuglieri, sono altri 33 paesi della provincia di Oristano. Il sindaco spiega le ragioni dell’azione legale: «Abbiamo deciso di ricorrere al Tar per salvaguardare in modo serio e concreto l’interesse e le esigenze della comunità e difendere il territorio, utilizzando gli strumenti legislativi consentiti e ci auguriamo efficaci. Siamo consapevoli dell’importanza della classificazione come comune montano, l’esclusione avrà ricadute negative in termini di risorse, agevolazioni e opportunità di sviluppo per la comunità».

L’attesa

Basilio Patta, sindaco di Samugheo – altro comune dell’Oristanese rimasto fuori dalla nuova classifica della montagna – ammette «la gravità del decreto legislativo che avrà notevoli ripercussioni fiscali sulla cittadinanza, con aggravio di tributi e costi». Al momento, però, il ricorso al Tar non ci sarà. «Non lo escludo in futuro ma ora non lo ritengo opportuno. Come amministrazione ci siamo già mossi per interlocuzioni politiche e stiamo valutando le soluzioni più efficaci. Auspichiamo un incontro con gli altri sindaci dei comuni esclusi per una azione politica comune», conclude Patta.

La decisione

Il sindaco di Montresta Salvatore Salis aggiunge: «Si tratta di una norma calata dall’alto che non è stata discussa con i Comuni interessati. Saremo penalizzati con aggravio di imposte sulla cittadinanza come l’Imu sui terreni montani. Stiamo valutando le strade possibili e ci attendiamo delle risposte nel merito da parte della Regione. Al momento però non abbiamo pensato a un ricorso al Tar, però lo valuteremo volentieri come azione legale collettiva di tutti i comuni esclusi».

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