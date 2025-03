Comuni montani, 1,2 milioni di euro per il territorio 

Finanziamenti in arrivo nei comuni del Basso Sulcis. Si tratta di un milione e 200 mila euro che verrà destinato ai cinque Comuni montani: Villaperuccio , Santadi , Nuxis , Tratalias e Perdaxius . Il finanziamento è stato richiesto dall’Unione dei Comuni del Basso Sulcis attraverso il (Fosmit) fondo per lo sviluppo delle montagne italiane: di questi, un milione è riservato agli investimenti, mentre i restanti 200 mila euro serviranno per l’organizzazione di eventi per la promozione territoriale attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani e prevedendo anche la creazione delle Green community.

Il progetto prevede quattro pensiline fotovoltaiche, otto ebike, dodici mountain bike, quattro defibrillatori DAE, quattro panchine smart, quattro teche ventilate, riscaldate e illuminate per la conservazione del defibrillatore, con sistema di apertura a strappo. Per l’intervento di manutenzione e prevenzione del rischio del dissesto idrogeologico nei territori montani è stato previsto l’acquisto di una terna escavatrice, un mini escavatore con accessori tecnici, un cespugliatore /trinciatrice, due autocarri di ridotte dimensioni, cinque autocarri di medie dimensioni e cinque autovetture 4x4 ibride, oltre a un aspiratore e sanificatore. Verranno attivate le misure di incentivazione per la crescita sostenibile e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, compresi gli interventi di mobilità sostenibile.

Ora i comuni definiranno l’uso di alcuni strumenti che dovranno ruotare in base alle esigenze.



RIPRODUZIONE RISERVATA