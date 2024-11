«Comuni fondamentali per il futuro del Paese» 

«L'Anci troverà nel Governo sempre un interlocutore attento». Con questa promessa della premier Giorgia Meloni si è conclusa a Torino l’assemblea dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La presidente del Consiglio, in videocollegamento, ha ricordato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «I Comuni, come ha ricordato il presidente Mattarella, sono il simbolo della libertà e dell'unità della nostra nazione», ha detto Meloni. «Sono d'accordo con il capo dello Stato». «Mi permetto di aggiungere un elemento», ha continuato, «i Comuni sono il motore della coesione, la cinghia di trasmissione che tiene viva la connessione tra istituzioni, comunità locali e cittadini. Senza i Comuni, l'Italia non esisterebbe». Un elogio al lavoro svolto dai primi cittadini, che comporta dei rischi. A questo proposito, ha rivendicato lo stop all'abuso d'ufficio, per «non lasciare i nostri sindaci in balia della cosiddetta paura della firma». «La rivendico - ha detto la premier - perché serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità, senza rischiare lunghi e disonorevoli processi per le persone perbene». Per quanto riguarda il Pnrr, Meloni ha sottolineato il «ruolo cruciale» che i Comuni avranno nella fase due: «Una fase fondamentale, forse la più importante di tutte, nella quale non possiamo permetterci errori e ritardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA