Comuni fioriti, la delegazione al Ministero  

Una delegazione dell’associazione Asproflor Comuni fioriti è stata ricevuta al Ministero degli Affari esteri e del Turismo e in particolare da Antonio Corsi, collaboratore del ministro Tajani per le attività di promozione delle tradizioni culturali delle comunità italiane all'estero. Erano presenti il sindaco Pietro Arca, presidente di Asproflor Sergio Ferraro, il vice Franco Colombano e il responsabile degli ispettori Luca Zanellati. Si è parlato della partecipazione di Sorradile al concorso internazionale di fioriture Communities in Bloom e al bando del Ministero “Il turismo delle radici”. «Nel corso dell'evento finale di Communities in Blooms, in Canada a settembre, stiamo organizzando in collaborazione con la Federazione italiana emigrati sardi un incontro per realizzare un momento di condivisione culturale - spiega Arca -.Ringraziamo il professor Corsi per la sensibilità e l'interesse». Successivamente la delegazione ha illustrato al ministro Santanchè il progetto del Circuito nazionale dei Comuni fioriti. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA