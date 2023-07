Comuni fioriti, commissione 

Grande accoglienza nei giorni scorsi a Sorradile per la Commissione internazionale che ha valutato il percorso intrapreso dalla comunità sull’ambiente. Passaggio fondamentale prima della partenza per il Canada a fine settembre, quando il Comune insieme alla città di Monfalcone rappresenterà l’Italia al concorso mondiale 2Communities in bloom”. Gli ospiti sono stati accolti nell’aula consiliare dagli amministratori e dal sindaco Pietro Arca, dalla comunità, dal Consiglio comunale dei ragazzi, dalla sindaca di Bidonì, da associazioni, presidente e direttivo dell’Asproflor e imprese. Alla commissione è stato illustrato il percorso di vita della comunità e le buone pratiche, tra i momenti di maggior rilievo anche la cena nel novenario di Santa Maria di Turrana. ( a.o. )

