«Comuni e Regione, stesse paghe» 

L’emigrazione dei dipendenti dai Comuni alle strutture regionali sta diventando una piaga che soprattutto i piccoli municipi non riescono ad arginare. L’amministrazione comunale di Nurri ha approvato qualche giorno fa un documento per sensibilizzare le autorità competenti in materia come i presidenti della Regione, del Consiglio regionale, dell’Anci e del Consiglio autonomie locali e le organizzazioni sindacali. La richiesta: parificare gli stipendi dei dipendenti degli enti locali con quelli della regione Sardegna, questione che è ancora ferma in consiglio regionale.

«Questa situazione – ha detto il sindaco di Nurri Antonello Atzeni – sta comportando un impoverimento degli uffici comunali e, dal punto di vista sociale, un contributo allo spopolamento dei piccoli centri in quanto rappresenta un ulteriore motivo di spostamento dei cittadini dai paesi verso la città».

Ormai più municipi lamentano l’insufficienza di risorse umane aggravata dai limiti posti per le assunzioni e dalla mancanza di un ricambio generazionale. «I Comuni – ha aggiunto Atzeni – hanno sempre rivestito un ruolo centrale nella vita dei cittadini e hanno una rilevanza strategica nello sviluppo locale e nell’attuazione delle politiche comunitarie». (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA