Comuni e Mondo X uniti per la pace 

Guerra e pace. Alla prima, che si riproduce senza sosta in angoli diversi del mondo, risponde la volontà di instaurare il potere silente della seconda. Cominciando dalla periferia dell’impero, la Sardegna che, tramite l’Anci regionale, vuole promuovere il dialogo e la non violenza. Una partenza dal basso, illustrata ieri a Palazzo Ducale, da Daniela Falconi, presidente dell’associazione dei comuni per l’Isola. «L’istanza viene dall’ascolto delle nostre comunità - afferma - Non abbiamo la velleità di far cessare il fuoco ma di rilanciare un tema che, di questi tempi, pare rivoluzionario». Con la sponda degli enti locali, che si impegnano, attraverso un documento condiviso, a divenire protagonisti nella realizzazione di azioni concrete, in particolare nei contesti educativi, per arginare il linguaggio delle armi e quello dell’odio che lo precede. «Una delle proposte è anche trovare nei comuni una persona che abbia la delega ai temi della pace».

La Carta

Pensieri e atti che hanno una matrice, solida e spirituale, nella Carta di S’Aspru, nata tre anni orsono nell’omonima comunità di Siligo e firmata nel frattempo da oltre mille sardi. «È stato l’inizio di un cammino per la conquista della pace - riferisce padre Salvatore Morittu, fondatore di Mondo X, l’associazione di volontariato che ha sede nello stesso territorio - E noi oggi dobbiamo raccogliere il disagio e le reazioni nati dalle recenti guerre». Un rifiuto sorto da coloro che stanno uscendo dalla condizione di «sbornia da 80 anni di pace», come la definisce il sacerdote. Al tempo la Carta si era avvalsa dell’impulso di tanti gruppi, laici e religiosi, dalle Acli al Circolo Laudato Sì di Sassari fino a Intrecci Culturali. «Il nostro obiettivo simbolico - dichiara Paolo Bellotti, presidente dell’ultima realtà - è portare la Carta di S’Aspru ad Assisi, un luogo universale di pace e fraternità». Proprio lì dove ricorrono gli 800 anni del magistero di San Francesco, una delle massime testimonianze di desiderio di riconciliazione. «Ma tutto questo deve iniziare dalle persone - interviene padre Stefano Gennari, che assiste proprio padre Morittu nella sua opera di cura e recupero a Siligo - Ogni cittadino può intraprendere un percorso di sensibilizzazione verso la pace. Non possiamo essere indifferenti al messaggio della violenza perché significherebbe una connivenza». Serve ritornare ai valori e a una nuova umanità, rispondendo alle “ragioni” dei conflitti con un altro modo di pensare e agire. E il primo passo può venire dalle cellule comunitarie e da un progetto che mette al centro la parola, fuori moda, “pace”.

RIPRODUZIONE RISERVATA