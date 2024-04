Comuni al voto, giochi (quasi) fatti 

Ancora dieci giorni e poi si conosceranno ufficialmente i nomi dei candidati sindaco e la composizione delle liste nei quattro centri dell’Oristanese dove si vota l’8 e il 9 giugno per il rinnovo del Consiglio.

Bosa

Alfonso Marras e Giuseppe Ibba sono i candidati sicuri a capo di due schieramenti, mentre nel terzo mancano solo i dettagli per la designazione di Alessandro Campus, vicesindaco di Piero Casula all’inizio del mandato. A proposito del primo cittadino uscente, la novità è che non sarà della partita neppure come candidato consigliere. Rimarranno fuori dalla mischia anche i consiglieri di opposizione Rosalia Acca, Claudia Mastinu, Anna Maria Carlini, Salvatore Sanna e Alessandro Naitana. Nella lista guidata da Marras ci saranno il vicesindaco Federico Ledda e le assessore Paola Pintus e Maria Giovanna Campus. Nel gruppo di Ibba le certezze riguardano la candidatura del portavoce della civica “Per Bosa”, Angelo Masala. Tra le new entry spicca il nome di Ilenia Addis, già assessora nella Giunta Casula. Nel Campo Largo ci sarebbe Danilo Mastino, già assessore con Luigi Mastino e consigliere provinciale, e Carlo Solinas.

Magomadas

Nel paese commissariato poche certezze. L’ex sindaco Emanuele Cauli tenta di comporre una lista a cui, forse, se ne contrapporrà un’altra.

Sini

Nel centro della Marmilla come due anni fa saranno due le liste che si contenderanno la guida del Comune.

Non ricandidato (neppure come consigliere) il sindaco uscente Biagio Atzori che chiude la sua esperienza dopo tre mandati non consecutivi, a sfidarsi saranno Andrea Carracoi, studente universitario prossimo alla laurea, e Elio Simbula, poliziotto in pensione.

Sorradile

In continuità con la maggioranza uscente del sindaco Pietro Arca (che lascia dopo tre mandati consecutivi) si propone l’imprenditore in pensione Giampaolo Loi. A contendergli la fascia tricolore il militare Massimo Zaru, già consigliere di minoranza.

Praticamente definite le liste: con Loi ci saranno le due assessore Piera Fadda e Ferdinanda Putzolu, il consigliere uscente Leonardo Fadda ma anche Antonella Tatti, Paolo Mannu, Stefano Carta e Mariastella Firinu.

Con Zaru ci saranno l’ex assessore Bachisio Piga ed ancora Marco Congiu, Federica Campus, Lucia Deias, Fabrizio Obinu, Federico Cau e Giorgia Fadda.

