Comune, via all’efficientamento 

Prosegue l’opera di efficientamento energetico dei locali pubblici da parte della giunta comunale di Sant’Andrea Frius. Questa volta oggetto dei lavori sarà la scuola primaria di via Garibaldi. Gli interventi prevedono la sostituzione quattordici finestre con le nuove che avranno una maggiore capacità nel trattenere il calore nei locali. Il costo dell’intervento è di 60.000 euro, in gran parte coperti dal contributo che il Comune ha ottenuto dal ministero, che ammontava a 50.000 ed ottenuto nel 2020. Gli interventi ogni anno devono essere assegnati alla società che vince l’appalto entro il 15 settembre e devono essere completati in 45 giorni. Le opere che il Comune sta compiendo in termine di efficientamento energetico vanno nella direzione non solo da ammodernare tutti gli edifici pubblici del paese, ma anche ridurre gli sprechi e migliorare il riscaldamento dei locali, il che porterà benefici economici, ambientali e di comfort, mantenendo l'ambiente fresco in estate, consentendo al Comune un notevole risparmio sulle bollette.

