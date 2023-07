Comune-Università, una cessione in sospeso dal 1999 

Il Comune si appresta a cedere per trent’anni all’Università un locale di 130 metri quadrati in viale Sant’Ignazio.

L’atto verrà discusso la prossima settimana dalla commissione Patrimonio del Consiglio comunale e poi verrà portata in Aula. La vicenda inizia nel 1999 quando, con una delibera, il Consiglio dispone la cessione all’Università di alcuni fabbricati dell’ex Istituto dei Sordomuti e l’Albergo Popolare di viale Sant’Ignazio. «Si trattò di una permuta con un fabbricato di proprietà dell’Università situato in via della Pineta 75/77, dietro il pagamento di un conguaglio da parte di quest’ultima», racconta Marcello Polastri, presidente della commissione.

«La permuta fu perfezionata con contratto erogato dal Comune ma allo stato attuale gli edifici di via Sant’Ignazio sono utilizzati dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza. Insomma sono comunali ma un uso agli universitari», prosegue Polastri, «ed è un bene, perché magari resterebbero inutilizzati, mentre il fabbricato di via della Pineta ospita alloggi a canone concordato. Ora», sostiene Polastri, «è giunto il momento di fare ordine e che il Comune di Cagliari investa su questi beni patrimoniali».

Anche la direzione generale dell’Università lo scorso aprile ha scritto al Comune per segnalare che una porzione dell’edificio di viale Sant’Ignazio oggetto della permuta e nel quale c’è l’aula “Arcari” attualmente in uso al Dipartimento di Giurisprudenza, risulta ancora intestata al Comune. Un fatto curioso, nonostante quello spazio e l’aula siano fisicamente annesse al resto del fabbricato, e siano in uso ultraventennale all’Università.

