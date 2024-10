Comune, una donna nella stanza dei bottoni 

Alla fine Massimo Zedda ha scelto una donna. Antonella Marcello è la nuova segretaria comunale. Nata a Tiana, 52 anni, laurea in Scienze politiche, Marcello, già segretaria generale al Comune di Carbonia (l’ultimo incarico prima di quello attuale ma è stata anche segretaria alla provincia del Sud Sardegna) prende il posto di Giantonio Sau (era stato nominato dall’ex sindaco Paolo Truzzu), che svolgeva l’incarico di direttore generale, dirottato ora alla Città metropolitana.

La nuova avventura di Antonella Marcello comincia, quindi, con l’incarico di segretaria comunale ma sono in tanti a scommettere che Massimo Zedda le conferirà anche quello di direttrice generale. A testimonianza dei rumors che circolano da una decina di giorni a Palazzo Bacaredda, da quando cioè la nomina è ufficiale, c’è anche un fatto reale: la riunione convocata dal sindaco ieri mattina con tutti i dirigenti e la nuova segretaria comunale.

Erano tre le figure in ballo (con i requisiti per assumere l’incarico in comune con oltre 50mila abitanti) per chiudere una delle caselle più importanti in Comune: Massimo Zedda ha scelto Antonella Marcello. ( ma. mad. )

